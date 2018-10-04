Rize'de sağlık çalışanları İstanbul'da doktorun öldürülmesini protesto etti

İstanbul'da çalıştığı hastanede hastası tarafından öldürülen Doktor Fikret Hacıosman'a yönelik saldırı Rize'de sağlık çalışanları tarafından protesto edildi.

İstanbul Bahçelievler'de görev yaptığı özel hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Fikret Hacıosman için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde basın açıklaması düzenlendi. Rize-Artvin Tabip Odası Başkanı Op.Dr. Turgay Hasanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir meslektaşların öldürülmesini protesto etmek için tüm sağlık çalışanları olarak burada oldukları belirterek "Sabah saatlerinde hain saldırı sonucu Batman'da hayatlarını kaybeden şehitlerimizin rahmet anıyor, ailelerinin ve tüm ülkemizin başın sağolsun. Bu milletin şah damarı, göz bebeği ve beyniyiz. Ama ne yazık ki dengesiz, ruh hastası bir kişi tarafından beynimizden vurulduk” dedi.

"Hastanelerimizdeki güvenlik önlemleri yetersizdir" diyen Hasanoğlu "Biz hekimler bu gibi olayları endişe ile izliyoruz ve tedirginiz. Bu tedirginlik bize mesleğimizi rahat ve huzurlu bir şekilde sürdürmemizi engelliyor. İşimize konstare olamıyoruz. Bu durum göz ardı edilemez ve çözümleri ertelenemeyecek kadar acildir. Geleceğe güvenle bakamıyoruz. Görevimiz ve aldığımız eğitim gereği biz hekimler olarak sağlıkta her türlü şiddete ve tacize karşıyız. Mesleğimizde verimli olabilmek için çalışma düzenimizin ve şartlarımızın iyileştirilmesini yöneticilerimizden talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Rize İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe ise "Mutlaka sağlık çalışanlarımızın da görevleri esnasında eksik veya hataları olabilmektedir. Aşırı iş yükü altında, yoğun stres içinde olabileceklerini düşünsek de böylesi durumların yaşanmaması için elimizden geleni yapmaktayız. Her ne olursa olsun hiçbir gerekçe bize bu denli hizmet eden insanlara fiziki veya sözlü şiddeti haklı çıkarmaz. Kalbini kırıp, üzüp Rize'den gitmesine sebep olduğumuz bir hekim ilimiz için çok büyük bir kayıptır. Hekimlerimiz ne kadar huzurlu çalışırsa o kadar uzun süre daha ilimizde kalır ve o kadar verimli olur. Daha çok doktorumuz olur. Böylece gerektiğinde olmazsa olmaz önemi olan sağlık hizmeti için başka illere gidip perişan olmak zorunda kalmayız. Unutmamalıyız ki sahip çıktığımız, hoş görülü davrandığımız her hekim Rize'ye büyük değer katar. Bu durum o hekimden hizmet alan veya alacak tüm insanlarımıza en büyük saygı ve sorumluluk ödevimizdir” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına Rize İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, Rize-Artvin Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Turgay Hasanoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Adnan Yılmaz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Op.Dr. Seçkin Karaoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Hasan Türüt ile sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.