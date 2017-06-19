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19 Haziran 2017 10:32

Rize’de Salarha Tüneli’nin delme çalışmalarında bin 600 metrelik mesafe alındı

Tamamlandığında Rize’nin şehir ulaşımında önemli bir rahatlık sağlayacak olan Salarha Tüneli’nin delme çalışmalarında bin 600 metrelik mesafe alındı.

Rize’de Salarha Tüneli’nin delme çalışmalarında bin 600 metrelik mesafe alındı

19 Haziran 2017 10:32


Şehir merkezinin güneye açılabilmesi için önemli bir bağlantı oluşturacak Salarha Tünelleri’nde çalışmalara ara verilmeden devam ediliyor. Şehir merkezinden Salarha Vadisi’ne olan 12 Km’lik yolu 3 Km’ye düşürecek olan proje iki tüp olarak inşa ediliyor. Projede şuana kadar bin 600 metre ilerleme sağlandı.


Giriş ve çıkış mesafesi yaklaşık 3 km olan tünellerin gidiş geliş olmak üzere toplam uzunluğu 6 km olacak. Tünellerin tamamlanması ile hem şehir merkezi güneye açılarak rahatlayacak hem de Salarha ve Muradiye beldeleri ile Güneysu ilçesi hareketlilik kazanacak.




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