Şehir merkezinin güneye açılabilmesi için önemli bir bağlantı oluşturacak Salarha Tünelleri’nde çalışmalara ara verilmeden devam ediliyor. Şehir merkezinden Salarha Vadisi’ne olan 12 Km’lik yolu 3 Km’ye düşürecek olan proje iki tüp olarak inşa ediliyor. Projede şuana kadar bin 600 metre ilerleme sağlandı.

Giriş ve çıkış mesafesi yaklaşık 3 km olan tünellerin gidiş geliş olmak üzere toplam uzunluğu 6 km olacak. Tünellerin tamamlanması ile hem şehir merkezi güneye açılarak rahatlayacak hem de Salarha ve Muradiye beldeleri ile Güneysu ilçesi hareketlilik kazanacak.