Rize’de şampiyonluk gerginliği

Rize’de Tuzcuoğlu Memişağa parkında toplanarak şampiyonluğu kutlamak isteyen Galatasaray taraftarları ile Çaykur Rizespor taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Parkta toplanan bir grup Galatasaray taraftarı slogan atmaya başlayınca ÇAYKUR Rizespor taraftarları bir anda grubun arasına girerek ‘Rize’de başka takımın şampiyonluğu kutlanamaz’ şeklinde bağrışmalarla Galatasaray’ın taraftar grubu dağıttı. Bir anda kalabalıklaşan ÇAYKUR Rizespor taraftarları ‘Şampiyon Rize’ şeklinde sloganlar atmaya başladı.

Araçlarla parkın çevresinden geçen Galatasaray taraftarlarının araçlarına saldıran Rizespor taraftarları klakson çalarak geçen araçların sevinmelerine izin vermedi. Yolun iki tarafında karşılıklı bekleyen Rizespor taraftarları aradan geçen araçlara saldırınca polis çareyi biber gazı sıkmakta buldu. Polisin biber gazı sıkması üzerinde kalabalık bir anda dağıldı. Gözü yanan taraftarlar yüzünü su ve süt ile yıkadı. Polis ile taraftarlar arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Galatasaray taraftarının Rize Sahili’nde toplandığı söylentisi üzerine Rizespor taraftarları sahile geçmek istedi fakat polis taraftarın sahile geçmesini engelledi. Taraftarlar daha sonra hep birlikte Rize sokaklarında yürüyüş yaparak dağıldı.