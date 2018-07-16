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16 Temmuz 2018 16:00

Rize’de sel köy yolunu ulaşıma kapattı

RİZE (İHA) – Rize’de 2 gündür etkisini sürdüren şiddetli yağış sele sebep olurken, merkeze bağlı Pekmezli köyünde 12 ayrı bölgede toprak kayması meydana geldi.

Rize’de sel köy yolunu ulaşıma kapattı

16 Temmuz 2018 16:00


2 gün boyunca aralıklarla etkili olan şiddetli yağış Rize merkeze bağlı Pekmezli köyünde yolu ulaşıma kapattı. Köy Muhtarı Recep Yılmaz, köylerinde 12 farkı bölgede sel olduğunu, can kaybının yaşanmamasının tek tesellileri olduğunu dile getirdi. Yılmaz, “Kapalı yol olarak sadece bu yol kaldı, buraya da şimdi müdahale etmeye çalışıyoruz. Sel olan ulaşamadığımız yerler de var. O bölgelere araç yolu olmadığından dolayı mağdur olan evlerimiz de var. Hasta olan, mağdur olan vatandaşımız yok fakat mal kaybımızı aşırı derecede var” ifadelerini kullandı.


Köyün hemen bitişiğindeki Taşpınar köyünde ise çay bahçesi balçıkla kaplandı. Sel suları bahçesinden akan İdris Taşpınar, komşularının bahçesinde sel olmasından dolayı bütün toprağın su ile beraber kendi bahçesine taşındığını dile getirerek, “Korktuk, çok yağmur yağdı gerçekten. Su yolları tıkandı hep, çaylıklarımız çamur doldu” ifadelerini kullandı.


Bir başka köy sakini Ziya Taşpınar ise, evlerinin önünden çok su aktığını görünce korktuklarını ve o yüzden evden çıktıklarını dile getirerek, “Çok yağmur yağdı. Bu yoldan aşağıya dere yükseldi. Evin önüne çıktık, korkudan eve giremedim” dedi.




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