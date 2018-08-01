Diğer
Kategoriler
01 Ağustos 2018 14:37

Rize’de şiddetli yağış nedeniyle dükkanları su bastı

Rize’de şiddetli yağış nedeniyle zemin katta bulunan bazı iş yerlerini su bastı.

Rize’de şiddetli yağış nedeniyle dükkanları su bastı

01 Ağustos 2018 14:37


İl genelinde dün akşamdan itibaren aralıklarla yağan yağmur, bugün öğleden sonra etkisi arttırdı. Şiddetli yağış Rize merkez Çamlıbel ve Paşakuyu mahallelerinde bulunan bazı dükkanların zemin katlarını su basmasına neden oldu. Yağışla debisi yükselen ve taşan dereler Güney Çevre Yolu’nda su birikintileri oluşturduğundan trafikte aksamalar meydana geldi. Güney Çevre Yolu’nda belediye ve Karayolları ekiplerince su birikintilerini gidermek için çalışma başlatıldı.


Paşakuyu Mahallesi Atatürk Caddesi okullar bölgesinde bulunan bazı esnaflar yolun yapımının gecikmesine tepki göstererek, yolu kısa süreliğine trafiğe kapattı. Dükkanını su basan esnaflar ise önce kendi imkanlarıyla dükkanlarının içerisinde bulunan suyu dışarıya attı. Daha sonra Rize Belediyesi ekiplerinin tıkanan mazgalları açmasıyla su çekildi. Dükkanı kaldırımın altında kalan bir büfenin içerisi ise suyla doldu. Büfedeki su belediye ekiplerince çekilerek boşaltıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER RİZE HABERLERİ
RİZE HAVA DURUMU
30
°
C
  • Perşembe
    30°C
  • Cuma
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç