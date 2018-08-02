Rize’nin Kalkandere ilçesinde Salarha beldesine bağlı Güzelyurt köyü, Güneysu ilçesine bağlı Yukarı Islahiye köyünün ardından yağış en fazla merkeze bağlı Muradiye beldesinde de etkili oldu. Beldeye bağlı Köprübaşı mahallesinde dere taşarken, çok sayıda ev sel ve heyelanlardan etkilendi. Evlerin büyük çoğunluğu tedbir amaçlı boşaltılırken, bazı evlerin altlarındaki otoparklarda bazı araçlar sular altında kaldı. Vatandaşlar evlerdeki eşyalarını boşaltmaya başlarken, DSİ ekipleri taşan derelerde tahkimat ve ıslah çalışması başlattı.

Çay toplamaya giden vatandaşlar dere taşınca

Rize’nin Güneysu ilçesi Yukarı Islahiye köyünde yanlarındaki Gürcistan uyruklu çay işçisi ile birlikte bu sabah Mevlüt Sancaktutan, kızları Umre ve Merve Sancaktutan ile bahçelerine çay toplamaya gitti. Çay toplarken yağışın şiddetini arttırması üzerine eve dönmek isteyen 4 kişi çay bahçelerine giderken geçtikleri derenin taşması sonucu bahçede mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların AFAD ve Jandarma ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler kurtarma çalışması başlattı. Dereden karşıdan karşıya halat çeken ekipler, çay bahçesinde mahsur kalan şahısları kurtardı. Mevlüt Sancaktutan, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür ederken, derelerinin üzerine bir köprü yapılmasını istedi.