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30 Haziran 2017 15:12

Rize’de tarihi Orta Cami’de son cuma burukluğu

Rize’de, Timya Vadisi’nde birebir aynısı yapılacak olan tarihi Orta Cami’de son cuma namazı kılındı.

Rize’de tarihi Orta Cami’de son cuma burukluğu

30 Haziran 2017 15:12


Rize’de Bulvar Projesi kapsamında 90’lı yıllardan bu yana yıkımı gündemde olan, ANAP’lı Rize Belediye Başkanı Hızır Hop döneminde bir benzerinin 50 metre gerisinde inşa edilmesine rağmen Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından yıkımına izin verilen ancak AK Parti’li Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı’nın "Cami yıkan başkan olarak anılmak istemiyorum" diyerek yıkmadığı tarihi Orta Cami’nin, yıkılıp yerine yenisinin yapılması için gerekli izinlerin alınmasından sonra taşınma ihalesi geçtiğimiz yıl Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap tarafından gerçekleştirilerek yüklenici firma ile imzalar atıldı. Önümüzdeki günlerde içerisindeki ahşap ve tarihi özellikler taşıyan donanımları alınacak olan caminin yıkımına başlanılacak. Timya Vadisi’nde birebir aynısı yapılacak olan yeni Orta Cami’nin ise 11 ay içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Şehir merkezinde bulunan tarihi Orta Cami’nin ilk inşasının 1737 yılında gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. Birçok bakım ve onarımdan geçen cami son şeklini ise 1930 yılında yapılan genel bir restorasyon ile almış. 90’lı yıllarda yıkımı planlanan caminin bir benzeri de 50 metre gerisinde inşa edilmiş ancak mevcut camiden 120 metre kadar daha geniş inşa edildiği için caminin yıkımına onay çıkmamıştı.


Tarihi camide kılınan son cuma namazı cami cemaati tarafından buruk bir cuma olarak değerlendirildi. Cami çevresinde esnaflık yapan Habip Agun, "Bu tarihi camide son cuma kılmanın burukluğunu yaşıyoruz. Burası insanların birleştiği kaynaştığı bir mekandı üzgünüz ancak yapacak bir şey yok yıllardır yıkımı bahsediliyordu gerçek oldu" ifadelerini kullandı.




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