Rize'de telefon dolandırıcısı 2 kişi tutuklandı

Rize'de telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan ve vatandaşları dolandırmaya kalkan çete yakalandı.

İl dışından gelerek organize bir şekilde vatandaşları telefon ile arayarak kendilerini polis olarak tanıtan ve kurdukları senaryolarla birçok kişiyi dolandırmayı başaran çete, son olarak N.K. isimli kurbanın banka hesaplarının FETÖ/PDY terör örgütünce ele geçirildiğini ve eve yapılacak olan operasyon esnasında evde bulunan altın ve paraları gelecek olan sivil polise teslim etmeleri gerektiği yalanıyla N.K.'nin yaklaşık 8 bin 500 TL değerinde ziynet eşyası ile 550 TL nakit parasını alarak kayıplara karıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen titiz çalışmalar sonucunda; dolandırıcılar A.Ö., S.S. ve M.T. isimli kişiler bir gün gibi kısa bir süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan dolandırıcıların üzerinden N.K.'ye ait altın kolye ve bir çift altın küpe çıktı. Dolandırıclar, yapılan sorgulamalarında kalan ziynet eşyalarını bozdurularak paraya çevirdiklerini ve paranın çeteye ait başka bir hesaba yatırıldığını itiraf ettiler. Bozdurulan altın takılara el konulurken, banka hesabı da bloke edildi.

Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen A.Ö. ve S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.