Rize'de tezgahlarda balık bolluğu

Av yasağının kalkmasıyla beraber denize açılan balıkçıların getirdiği balıklar Rize'de tezgahları doldurdu.

Dövizdeki artıştan fiyatı etkilenmeyen tek gıda sektörünün balıkçılık olduğunu belirten Rizeli balıkçılar, balığın bu yıl Karadeniz'deki bolluktan ötürü çok ucuz olduğunu dile getirdi. Rizeli balıkçılardan Kenan Yavuz “1 Eylül itibariyle av sezonu başladı. Deniz şuanda bereketli. Palamut, çinakop, istavrit, hamsi dışarıya gönderiyoruz. Avcılık şuanda Trabzon, Rize, Hopa arası seyir ediyor. Bütün Marmara'daki gırgırlar da burada. 800 gramlık palamut balığının tanesi 10 liradan satılıyor. Tek zam görmeyen gıda maddesi de balık. Sağlıklı gıda maddesi, insanlarımızın tüketmesini istiyoruz. İstavrit 7,5 lira, çinekop 20 lira. Dolar'dan ve Euro'dan etkilenmeyen yerli ve milli gıda maddemiz. Allah'ın insanlara bir lütfu. Bunu yeterince tüketmelerini istiyoruz. Balıkçılarda akşamları balık kalmamasını istiyoruz, insanlarımız bilinçlensin. Beyaz peynirin 40 lira olduğu bir düzende 10 lira 1 kilo balık. Şuan da deniz suyu sıcak olduğundan seyrek oluyor, havalar soğudukça balık daha bol olacak fiyatları da düşecek” ifadelerini kullandı.

10 liraya satılan ortalama 800 gram olan bir palamut balığının 3 kişilik bir aileyi rahatlıkla doyurabileceğini dile getiren Yavuz “10 liralık bir palamut eğer sebzeli yaparsan 3 kişiyi rahatlıkla doyururuz. Tava da, ızgara da kızartayım dersen de 2 kişiyi mükemmel doyurur. Protein bakımından zengin bir balıktır. Deniz bu yıl verimli, inşallah böyle devam eder” dedi.

Balığın organik olmasından ötürü tercih ettiklerini dile getiren balıkçı Yaşar Terzi ise “Balık sezonunun bu ay itibariyle açılmasıyla Rize'ye bolluk ve bereket geldi. Şuan da tavuğa paydos diyoruz. Denizden çıkan balık, sağlık açısından da hiçbir zararı yok. Ben herkese balık yemesini tavsiye ediyorum. Biz Japonlar kadar veya Çinliler kadar balık yemiyoruz. Tavuk tavuk tavuk, millet tavuk oldu valla. Tavuğun kilosu 30 lira, 40 günde tavuk büyüyor. Bu denizde doğal besleniyor. Balık yemeyelim de başka ne yiyelim” şeklinde konuştu.