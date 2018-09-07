Rize’de Toplum Destekli Polisten çocuklara yayla gezisi

Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan, ÇOGEP “Emanetiniz Emin Ellerde Projesi” kapsamında, Rize Merkez Tophane Mahallesi Etüt Merkezinde eğitim gören, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sevgi Evlerinde kalan 10 çocuk ve Rize’de ki şehit ve gazi yakınlarından oluşan toplamda 40 çocuk Ayder Yaylası’na gezi için getirildi.

Düzenlenen etkinliğe İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ve eşi Leyla Verdi Erdi’nin de katılımlarıyla Ayder Yaylası Milli Park alanı olan Galler Düzü’nde gerçekleşen etkinlikte uçurtma uçurma, ip atlama, halat çekme, çuval yarışı, kaşıkla yumurta taşıma yarışı gibi geleneksel oyunlar oynandı. Etkinliklerle çocukların eski sokak oyunlarının güzelliğinin farkına varmaları ve doğa ile barışık olmaları, böylelikle internet ve sosyal medyadan uzak kalarak grup halinde oyun oynamanın, arkadaşlık kurmanın ve birlikte hareket etmenin önemini anlamaları hedeflendi.