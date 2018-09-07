Diğer
Kategoriler
07 Eylül 2018 18:28

Rize’de Toplum Destekli Polisten çocuklara yayla gezisi

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyonla çocuklar polis abi ve ablarıyla Ayder Yaylası’nda doyasıya eğlendi.

Rize’de Toplum Destekli Polisten çocuklara yayla gezisi

07 Eylül 2018 18:28


Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan, ÇOGEP “Emanetiniz Emin Ellerde Projesi” kapsamında, Rize Merkez Tophane Mahallesi Etüt Merkezinde eğitim gören, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sevgi Evlerinde kalan 10 çocuk ve Rize’de ki şehit ve gazi yakınlarından oluşan toplamda 40 çocuk Ayder Yaylası’na gezi için getirildi.


Düzenlenen etkinliğe İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ve eşi Leyla Verdi Erdi’nin de katılımlarıyla Ayder Yaylası Milli Park alanı olan Galler Düzü’nde gerçekleşen etkinlikte uçurtma uçurma, ip atlama, halat çekme, çuval yarışı, kaşıkla yumurta taşıma yarışı gibi geleneksel oyunlar oynandı. Etkinliklerle çocukların eski sokak oyunlarının güzelliğinin farkına varmaları ve doğa ile barışık olmaları, böylelikle internet ve sosyal medyadan uzak kalarak grup halinde oyun oynamanın, arkadaşlık kurmanın ve birlikte hareket etmenin önemini anlamaları hedeflendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER RİZE HABERLERİ
RİZE HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç