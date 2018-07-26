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26 Temmuz 2018 15:47

Rize’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Rize’nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Rize’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

26 Temmuz 2018 15:47


Kaza, Kocaköprü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Hakkı Namlı yönetimindeki 53 AR 934 plakalı araç, Kocaköprü köyü mevkiinden Pazar istikametine seyir halindeyken, otogar mevkiinde karşı yönden gelen F.Y. idaresindeki 53 HA 264 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.


Kazada sürücü İsmail Hakkı Namlı (62) hayatını kaybederken, diğer araç sürücüsü F.Y. ve araçta bulunan O.Y. yaralandı. Yaralılar Kaçkar Devlet Hastanesine, ardından da Rize Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.




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