Rize’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza ilçeye bağlı Demirkapı köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Keleş yönetimindeki 53 AU 193 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Tevfik E’nin kullandığı 08 K 1324 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Keleş ile otomobilde bulunan Ercan Dilmaç, Abdrurrahman Dursun ve Mehmet Metan Keleş yaralandı.

Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada yaralanan Abdurrahman Dursun buradaki bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazadan sonra kamyon sürücüsü Tevfik E. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.