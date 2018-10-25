Rize'de trafik kazası: 1 ölü

Türkiye Gazetesi Rize Temsilcisi Erhan Eralkan'ın eşi Özlem Eralkan, Derepazarı ilçesinde geçirdiği tarfik kazasında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Özlem Eralkan (35), 53 DL 388 plaka otomobil ile Trabzon istikametinden Rize istikametine seyir halindeyken Derepazarı ilçesi Sandıktaş Kavşağı'nı geçtikten sonra zeminin ıslak olması nedeniyle aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı. Burada yaklaşık 15 metre sürüklenen araç elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada ağır yaralanan Eralkan, Rize Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.