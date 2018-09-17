Rize'de U21 maçının faturası ağır oldu

Rize'de oynanan Çaykur Rizespor ile Bursaspor arasındaki U21 Ligi maçında bir ikili mücadelede futbolcuların çarpışması sonucu Rizesporlu oyuncuun burnu kırılırken, Bursasporlu futbolcunun ise sol göz kapağı yarıldı.

U21 Ligi Süper Lig Grubu 5. haftasında Çaykur Rizespor U21, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde oynanan maçta Bursaspor U21 takımını konuk etti. Maçın 8. dakikasında Çaykur Rizesporlu defans oyuncusu Emirhan Azak ile Bursasporlu orta saha Hürrem Akkuş kötü bir çarpışma yaşadı. Kanlar içinde yerde kalan futbolculara sağlık ekipleri anında müdahale ederken, Rizesporlu Emirhan Azak arkadaşlarının da yardımıyla sedyeye konularak ambulansa taşındı. Her iki futbolcu da ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çaykur Rizesporlu genç futbolcunun burnunun kırıldığı, Bursasporlu oyuncunun ise sol göz kapağının yarıldığı öğrenildi.

Yaşanan bu şanssız sakatlık nedeniyle bir süre duran karşılaşmayı konuk ekip Bursaspor U21 takımı 3-0 kazandı.