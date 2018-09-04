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04 Eylül 2018 17:02

Rize’de uyuşturucu ve silah operasyonu: 10 gözaltı

Rize’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu maddenin yanı sıra silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı.

Rize’de uyuşturucu ve silah operasyonu: 10 gözaltı

04 Eylül 2018 17:02


Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde 24 günde yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken operasyonlarda, uyuşturucu maddenin yanı sıra silah imalinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, yapılan operasyonlarda, 360 adet kök kenevir bitkisi, 18 kilo 580 gram kubar esrar, 770 gram kenevir tohumu, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı, 5 adet tabanca namlusu, 3 adet tabanca üst kapağı, 4 adet tabanca şarjörü, 4 adet tabanca silah gövdesi, 9 adet 7.65 mm çapında tabanca mermisi, 7 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 1 adet dürbün ve 8 adet muhtelif miktarda silah imalatında kullanılan parçalar ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelilerden 7’si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.




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