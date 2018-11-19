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Rize'de yaylada terk edilen 2 at donmak üzereyken kurtarıldı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Elevit Yaylası’nın üst kesimlerinde terk edilmiş olarak bulunan 2 at donmak üzereyken kurtarıldı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Elevit Yaylası'nın üst kesimlerinde terk edilmiş olarak bulunan 2 at donmak üzereyken kurtarıldı.


Kaçkar Dağları Milli Park Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol Ekibi arazi çalışması sırasında Çamlıhemşin ilçesi Elevit Yaylası'nın üst kesimlerinde terkedilmiş, başıboş bırakılmış, aç ve donmak üzere olan iki atı kurtardı. Aç ve yorgun düşen atlar, ayak kısımlarında donarak biriken donmuş kar kütlesinden dolayı yürümekte zorluk çektikleri görülürken, ayak kısımları temizlenerek yürümeleri sağlanan atlar güvenli olan bir alana götürülerek atlara yem verilerek korumaya alındı. Daha sonra atlar, sahibine ulaşılarak teslim edildi.

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