İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rize'de yaylalar beyaza büründü

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ceymakçur, Kavrun, Çat, Kaleköy, Trovit ve Elevit yaylaları kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ceymakçur, Kavrun, Çat, Kaleköy, Trovit ve Elevit yaylaları kar yağışı sonrası beyaza büründü.


Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürdü. 3 bin 937 metrelik Kaçkar Dağı zirvesine geçen hafta yağan karın ardından dün öğleden sonra da Çamlıhemşin ilçesinin 2 bin 500 metre rakımlı Ceymakçur, Trovit ve Elevit yaylalarına kar yağmaya başladı. Yaylalarda yaşayanlar, 1 hafta içinde ilçe ve köylerdeki evlerine taşınırken büyük ve küçükbaş hayvan sahipleri sürülerini aşağıya indirmeye başladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.