Rize'de yaylalar beyaza büründü

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ceymakçur, Kavrun, Çat, Kaleköy, Trovit ve Elevit yaylaları kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürdü. 3 bin 937 metrelik Kaçkar Dağı zirvesine geçen hafta yağan karın ardından dün öğleden sonra da Çamlıhemşin ilçesinin 2 bin 500 metre rakımlı Ceymakçur, Trovit ve Elevit yaylalarına kar yağmaya başladı. Yaylalarda yaşayanlar, 1 hafta içinde ilçe ve köylerdeki evlerine taşınırken büyük ve küçükbaş hayvan sahipleri sürülerini aşağıya indirmeye başladı.