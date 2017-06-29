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29 Haziran 2017 16:32

Rize’de yaz spor okulları açılışı yapıldı

Rize’de 2017 Yılı Yaz Spor Okulları’nın açılışı Vali Erdoğan Bektaş’ın katılımı ile Yenişehir Spor Salonu’nda yapıldı.

Rize’de yaz spor okulları açılışı yapıldı

29 Haziran 2017 16:32


Törenin açılış konuşmasını yapan Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, “Çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkı sağlamak amacıyla, 81 il merkezi ve ilçelerimizde 05-18 yaş grubu Çocuk ve Gençlere yönelik olarak her yıl uygulanan Yaz Spor Okulları kapsamında bu yıl Rize ilinde 29 spor branşında 72 Antrenörle hizmet verilecek” dedi.


Çelik, Yaz Spor Okulları temasını "önce iyi insan, sonra iyi öğrenci, olabiliyorsan iyi bir sporcu" olarak belirlediklerini belirterek “Yaz Spor Okullarımıza daha fazla çocuk ve gencin katılımını sağlamak amacıyla, Belediyeler, Müftülük, Milli Eğitim Müdürlüğü, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları, spor kulüpleri ile diğer kamu, özel kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapıldı. Yaz okullarından 5 bin çocuk ve gencin yararlanmasını hedefliyoruz. Ayrıca engelli çocuk ve gençlere yönelik Engelliler İl Spor Merkezleri açıldı” diye konuştu.


Açılış töreni Vali Bektaş’ın sporcular ve aileleri ile birlikte toplu resim çektirmesi ile sona erdi.




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