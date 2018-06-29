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29 Haziran 2018 15:57

Rize’de Yaz Spor Okulları Açılışı Yapıldı

Rize’de 2018 Yılı İl Spor Merkezleri ve Engelliler İl Spor Merkezi açılış töreni Yeni Şehir Spor Salonunda yapıldı.

Rize’de Yaz Spor Okulları Açılışı Yapıldı

29 Haziran 2018 15:57


Törenin açılış konuşmasını yapan Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Cafer Küçükmustafa “81 il merkezi ve ilçelerimizde 05-18 yaş grubu Çocuk ve Gençlere yönelik olarak her yıl uygulanan Yaz Spor Okulları kapsamında bu yıl Rize ilinde 30 spor branşında 50 uzman Antrenör ile hizmet verilecek. İl Spor Merkezlerimizde almış oldukları eğitimler sonrasında çocuklarımızın antrenmanlara katılımı sağlanarak onlara sporcu olma yolu açmaktayız. İlimizi ve ülkemizi Uluslararası platformda temsil etme bakımından İl Spor Merkezleri onlar için önemli bir fırsat olmaktadır. Sporun bir yaşam kültürü olarak benimsemeleri yegane amacımızdır. Sporun çocuklarımızın yaşamında sadece yaz döneminde değil diğer dönemlerde de okul açıldığı zamanda çocuklarımızın spora yönlendirilmesi ve desteklenmesi çok önemlidir “ dedi.


Program sporcuların kendi branşlarında yaptıkları gösteriler ile sona erdi.




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