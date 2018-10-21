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Rize'de yazarlar sokakta kitap dağıttı

Rize’de devam eden ’Rize Kitap Günleri fuarı’ kapsamında yazarlar, merkezde bulunan çay ocakları, kahvehane ve kıraathanelerde oturan vatandaşlara kitap hediye etti.

Rize'de devam eden 'Rize Kitap Günleri fuarı' kapsamında yazarlar, merkezde bulunan çay ocakları, kahvehane ve kıraathanelerde oturan vatandaşlara kitap hediye etti.


Geçtiğimiz Çarşamba günü açılan ve halen devam eden 'Rize Kitap Günleri fuarı' kapsamında yazarlar, kentteki kahvehane ve sokaklarda vatandaşlara kitap hediye ederek insanları okumaya teşvik etti. Rize Merkez Osman Karavin Caddesinde buluşan yazarlar, ellerine aldıkları kitaplarıyla sokaklarda dolaşıp, vatandaşlara kitap hediye etti. Yazar Mehmet Eli Güneş, Nazım Uzun, Ömer Yazıcı ve Mukadder Karakaş Osman Karavin Caddesinde üzerinde bulunan çay ocakları, kıraathaneler ve kahvehanelere girerek ellerindeki kitapları buralarda oturan vatandaşlara hediye etti.


Yazar Mukadder Karakaş, güzel bir çalışmanın içerisinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederken bir başka yazar Ömer Yazıcı ise kitap fuarı ile kentte önemli bir eksikliğin tamamladığını dile getirdi. Yazıcı, “Harika bir organizasyon oluyor. Bugün de Rizeli yazarlar olarak Rizelilere kitap hediye etme faaliyetinin içinde olduğumuz içinde çok mutluyuz” şeklinde konuştu.


Kendisine ait çay ocağında kitap dağıtılmasından son derece memnun kaldığını ifade eden Hüseyin Özkan ise Rizeli yazarlarla tanışmak açısından da güzel bir etkinlik olduğunu anlattı, dağıtılan kitaplar için de yazarlara teşekkür etti.

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