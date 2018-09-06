İkizdere ilçesi Gürdere köyünde yaşayan MS hastası Nejla Baş Meraloğlu 19 yıldır yürüyemiyor. Mahalle sakinlerinin arazilerinden yol geçmesine izin vermediği için evlerine dar bir patika yoldan gitmek zorunda kalan yüzde 85 engelli raporlu Meraloğlu, annesi tarafından sırtında taşınarak evine ulaşabiliyor. Nejla Baş Meraloğlu’na destek için bir grup MS hastası Rize’ye geldi. Meraloğlu’na destek vermek için Rize’ye gelen Doğu Karadeniz MS Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Öztaş, "Komşular ikna olana kadar gerekirse kapılarında otururuz" ifadelerini kullandı.

Giresun’un Tirebolu ilçesinden Rize’ye kendisi gibi MS hastası olan Meraloğlu’na destek için gelen Şeref Bayrak, arazi sahiplerine “Kardeşim hiç kimse hastalığı parayla satın almıyor, ben MS hastasıyım ve ben bunu cebimden para vererek satın almadım. Sizler de hasta olabilirsiniz. Akşamdan sağlam yattım, sabaha hasta kalktım. Yani böyle şeyleri yapmayalım. Yol medeniyettir, kimse toprağı diğer tarafa götürmüyor” dedi.

Doğu Karadeniz MS dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Öztaş ise, Meraloğlu’nun durumuna çok üzüldüklerini, yol için arazi vermeyen komşuları ikna olana kadar mücadele edeceklerini ve gerekirse arazi vermeyen komşularının kapılarında günlerce oturacaklarını dile getirdi. Öztaş, “Yanındayız, destekçileriyiz. Engelli olmayı biz tercih etmedik. Yalnızca ben arsa sahiplerine sesleniyorum, lütfen engelimize engel olmayın. Çünkü biz engelli değiliz, ben onlara rica ediyorum. Ben yönetim olarak hepimiz buradayız. Hepimiz gerekirse o kapılarda gider sabaha kadar otururuz o yol yapılsın diye. Türkiye’deki bütün MS’lilerin kalbi Nejla Hanım için atıyor. Biz hepimiz bir Nejlayız” şeklinde konuştu.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş’a yolun yapımı için gerçekleştirdikleri ziyaretin olumlu geçtiğini, arazi vermeyen komşuların izni alındıktan sonra yolun hemen yapılacağını dile getiren Nejla Baş Meraloğlu, “Görüşmenin sonucu olumlu evet, sayın valimiz olayla yakından ilgileniyor. İkizdere kaymakamı da görevlendirdi. İnşallah Allah’ın izniyle en kısa zamanda çözeceklerini söylüyorlar. Arazi sahiplerinin izin vermesi durumunda hemen yolu yapacaklarını söylüyorlar. Onları ikna için görüşmeye gittiler. İnşallah ellerini vicdanlarına koyarlar ve o yol açılır. Sadece ben değil o mahallede yaşayan engelliler de evlerine rahatlıkla ulaşır” ifadelerini kullandı.