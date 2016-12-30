Diğer
Kategoriler
30 Aralık 2016 17:45

Rize’den Halep için 2 tır dolusu yardım

Rize’den Halep için 2 tır dolusu yardım

30 Aralık 2016 17:45

Rize Belediyesi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile toplanan iki tır dolusu yardım Halep’e gönderildi.
Halep’deki yardıma muhtaç kişiler için Rize Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile toplanan gıda ve giyecek yardımları bugün Rize Belediyesi önünde düzenlenen etkinlikle yola çıktı. İki tır dolusu yardımın yola çıktığı etkinlikte konuşan Rize Belediye Başkan Yardımcısı Sultan Yılmaz, “Bu hizmetten dolayı Beşir Derneği Rize temsilcileri başta olmak üzere diğer sivil toplum kuruluşlarımıza da teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. 2017 yılının barış yılı olmasını ve Suriye’deki ateşkesin devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER RİZE HABERLERİ
RİZE HAVA DURUMU
9
°
C
Yağmurlu
  • Cuma
    Yağmurlu
    9°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç