Rize Belediyesi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile toplanan iki tır dolusu yardım Halep’e gönderildi.

Halep’deki yardıma muhtaç kişiler için Rize Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile toplanan gıda ve giyecek yardımları bugün Rize Belediyesi önünde düzenlenen etkinlikle yola çıktı. İki tır dolusu yardımın yola çıktığı etkinlikte konuşan Rize Belediye Başkan Yardımcısı Sultan Yılmaz, “Bu hizmetten dolayı Beşir Derneği Rize temsilcileri başta olmak üzere diğer sivil toplum kuruluşlarımıza da teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. 2017 yılının barış yılı olmasını ve Suriye’deki ateşkesin devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.