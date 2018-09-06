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06 Eylül 2018 15:19

Rizeli Hamdu Sena annesiz kalan 4 minik köpeğe anne oldu

RİZE (İHA) – Rize’de yaptığı paylaşımlarla sürekli gündeme gelen Hamdu Sena Bilgin, hemen her paylaşımında yer alan köpeği doğum yaparken hayatını kaybedince ondan kalan 4 yavruya bakmaya başladı.

Rizeli Hamdu Sena annesiz kalan 4 minik köpeğe anne oldu

06 Eylül 2018 15:19


Rize’nin İkizdere ilçesinde hayvancılık yaparken sosyal medyaya attığı bir fotoğraf ile gündeme gelen Hamdu Sena Bilgin hayvan sevgisi ile takdir topluyor. Yaklaşık 1,5 yıl önce doğum yapan keçiyi sırtına alan, yavrusunu da köpeği Tomi’nin sırtına bağlayarak karda ilerlemeye çalışırken paylaştığı fotoğrafın sosyal medyada yayılması ile dikkatleri üzerine çeken 13 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin, doğumdan sonra ölen köpeği Karabaş’ın 4 yavrusunu elleriyle besliyor. Hamdu Sena, keçi yavrusunu sırtında taşıyan Tomi’nin annesiz kalan 4 yavrusunu steril eldiven ile tek tek besleyerek hayatta kalmaları için uğraşıyor. Tomi ise yavrularının ve Hamdu Sena’nın yanından bir an olsun ayrılmıyor.


İkizdere ilçesindeki yaylada hayvanları ile beraber vakit geçirerek ailesine yardımcı olan Hamdu Sena, köpeği Karabaş’ın ölümü ile büyük üzüntü yaşadığını belirterek, “Karabaş doğumdan bir hafta sonra öldü. 4 tane yavrumuz var. Çok küçükler. Yavruların babası Tomi ile birlikte onları besliyoruz. Yaşatmaya çalışıyoruz. Keçi yavrusunu kurtarmak için benimle birlikte mücadele veren Tomi şimdi kendi yavrularını kurtarmaya çalışıyor. İnşallah başaracağız, hayatta kalacaklar” dedi.




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