Rizeli ’Heidi’ yol istiyor

İlçenin Yağcılar köyünde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Bilgin ailesinin sırtında keçi yavrusu taşımasıyla gündeme gelen küçük kızı Hamdüsena Bilgin, sosyal medya üzerinden yayla yollarının yapılmasını istedi. Arkadaşlarından fotoğrafı paylaşmalarını isteyen Hamdüsena, “3 saat sırtımıza yiyeceklerimizle, yürümeye gücü yetmeyen hayvanlarımızı sırtımızda taşıyarak yaylaya ulaşıyoruz devletimizden 15 yıldır yol istiyoruz” dedi.

İkizdere’nin yolu olmayan tek yaylalarının kendi yaylaları olan Boyadüzü yaylası olduğunu söyleyen Hamdüsena’nın babası Atilla Bilgin ise, “Yağcılar köyümüzden yaylamıza gitmek zorundayız. Bahar gelince köyde kalamayız hayvanlarımız mecburen yaylaya gider. Orada daha fazla otlayacak alanlarımız var. 15 senedir yol diye bağırıyoruz sesimizi duyan olmadı. Bugüne kadar çok istememize rağmen toplam 5 kilometrelik bir yolumuz yapılmadı. Çamlık köyüne varmadan sağ taraftan yaya gittiğimiz yaylamıza ağır şartlar içinde malzeme taşıyoruz. Bütün eşyalarımızı sırtımızda taşırız. Kızım Hamdüsena’nın hayvan sevgisini dünya öğrendi. Hamdüsena yürüyemeyen kuzu yavrularını sepetine koyarak yaylaya götürüyor. Büyüklerimiz sırtında 50 kilogram yük ile yaylaya yürüyerek gidiyor, hangi çağda yaşıyoruz, devletimizden fazla bir şey istemiyoruz yapılması da çok kolay olan 5 kilometrelik yayla yolumuzun yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.