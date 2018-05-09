Türk siyasetinde önemli bir yere sahip olan Rizeliler, önümüzdeki dönemde de parlamentoda sayı olarak güçlerini korumak istiyor. Rizeli iş adamı Mehmet Fırat’ta AK Parti’den Ankara Milletvekili aday adayı olarak çalışmalarına başladı. Ankara’da ilçe teşkilatları ile görüşmelerini tamamlayan Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da baba ocağı olan, doğum yeri Rize’nin Güneysu ilçesini ziyaret edip, AK Parti İlçe Teşkilatı ile istişarelerde bulundu.

Mehmet Fırat kimdir?

1980 Rize Güneysu doğumlu olan Fırat, Ankara Üniversitesinde okudu. Evli ve iki çocuk babası olan genç iş adamı yaklaşık 10 yıl kamuda da görev aldı. İnşaat ve yazılım alanında şirketleri ve patentleri bulunan Fırat, Bursa, Rize ve Ankara’da faaliyetlerini sürdürüyor.