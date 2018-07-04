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04 Temmuz 2018 09:12

Rizeli vatandaşın ineğiyle olan sevgi bağı şaşırtıyor

Rize’de yaşayan Eray Pehlivan ismindeki vatandaşın ineği ile olan sevgi bağı görenleri şaşırtıyor.

Rizeli vatandaşın ineğiyle olan sevgi bağı şaşırtıyor

04 Temmuz 2018 09:12


Rize’nin Çayeli ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Eray Pehlivan, eşi ile birlikte 15 ay önce hobi olarak hayvancılık yapmaya karar verdi. Aldıkları hamile ineği bir yıl besleyen çift, sonrasında ineğin karnında bulunan yavru ineği kendi imkânlarıyla doğurttu. Doğduğu günden beri yavru ineği kendi elleriyle besleyen Eray Pehlivan, ineğinden hiçbir zaman ayrı kalamayacağını ve onunla baba-kız gibi yaşadıklarını ifade etti.


Pehlivan sözlerine şu şekilde devam etti:


‘’Aldığımız ineğin doğumu gece olduğu için veteriner çağıramadık ve kendi imkanlarımız ile doğumunu gerçekleştirdik. Ben doğurttuğum için içime faklı bir heves daha girdi ve o gün bugün baba-kız gibi yaşıyoruz. Doğduğu günden beri sütünü, mamasını, her şeyini elimden yer elimden içer. Genel olarak hayvanları seviyorum. Kedim, köpeğim, kuşum da var. Evimiz de ahıra yakın, yerimizde müsait.’’


Pehlivan, ayrıca yavru ineğinden ayrı kalamayacağını belirtti.




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