Rizeli vatandaşların istimlak tepkisi

Rize'nin Hamidiye Mahallesi sakinleri, evlerinin yapılacak yol nedeniyle istimlak edilmesine tepki gösterdi.

2010 yılında Gündoğdu Mahallesi'nde meydana gelen selin ardından Veliköy köyünün yol ihtiyacını gidermek için çalışma başlatılmıştı. Hamidiye ve Gündoğdu Mahallelerinden geçecek olan yol nedeniyle bazı binalar da istimlak edilmişti. İstimlaktan dolayı mağdur olduğunu dile getiren mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi. Evlerinin istimlak edilmesinin mahkemelik olduğunu ve mahkemeyi kaybettiklerini dile getiren mahalle sakinlerinden Sedat Bayraktar, mahallelerinin hemen önünden geçen otobandan yukarıya verilecek yolla sorunun ortadan kalkacağını söyledi. Bayraktar, “2 yıldır bizim istimlak paramız yatmış, mahkemeyi de kaybettik. Samsun'daki idari mahkeme kararı bozdu, bir üst mahkemeye de devretmedi. Ayıca karayollarından dava kazanmak çok zor. İlkokul mezunu işçi adamlarız hepimiz, devletle nasıl mahkeme görürüz. Bizim talebimiz evimizin yıkılmaması, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesidir. Bu yolun alternatifi var. Veliköy'ün arkasında bir vilayet, ilçe olsa biz yola karşı çıkmayız. Bu kadar insanlar yola mallarını vermişler, biz de üzerinden geçiyoruz. Öyle bir pozisyon olsa canımız kurban. Biri alttan, biri üstten iki tane yolumuz var burada” ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı yıkılacak desin, biz razıyız"

Kendisine ait binaya değerinin çok altında fiyat verildiğini, verilen para ile aynı standartlarda bir mülk alamayacağını dile getiren Bayraktar, “Bugün devletimizin durumu da belli, şu araya 5-6 trilyonun üzerinde masraf ediyorlar. 8 tane dairem var, bir tanesi donanmış, iki tanesini de yarım yaptım. 617 bin lira para aldım. Aklımız kesmese hiç vermeyecekler. Şuan da Rize'de en kötü daire 250 bin lira. Şurada benim manzarama bakın, camdan denize misina atsam balık tutarım. Tuğla, çimento parası da vermiyorlar. Bizim şuan da tek istediğimiz Cumhurbaşkanımıza mevzuyu getirmek. Cumhurbaşkanımız incelesin desin ki ‘Burası yıkılacak', biz razıyız” dedi.

Muhtar mağduriyetin giderilmesini istedi

Hamidiye Mahallesi Muhtarı Nihat Meral ise, yola alternatif bir yol daha olduğunu, yol projede olduğu gibi olursa vatandaşların mağdur olacağını söyledi. Meral, “2010 yılında burada bir doğal afet yaşandı. Yaşanan afetin ardından dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanımız buraya geldiğinde burada bir yolun gerekli olduğunu dile getirdi. 2011 yılında yol başladı. İstimlaklardan dolayı bugüne kadar sürdü. Burası normalde tek gidiş olabilir. Üstten aşağıya gelen araba da Hamidiye Mahallesi'nin oradan tekrar çıkışı var. Yani gidiş geliş ayrı ayrı şeritler olabilir” şeklinde konuştu.

Evi istimlak edilen Ahmet Kazdal da, evlerinin değerlerinin çok altında alındığını ve ev sahiplerinin mağdur edildiğini belirterek, “125 metrekare bir dairem var burada. Karayollarından gelerek bunu istimlak ettiler ve bize 89 bin lira para veriyorlar. Bizim gidecek bir yerimiz ve başka bir imkanımız da yok. O yüzden Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz, onunla bizzat yüz yüze görüşmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımız derse ki siz mağdur olun, buradan yol geçecek, tamam biz mağduriyetimizi kabul ediyoruz. Başka türlü kabul etmiyoruz, bizim gidecek bir yerimiz yok” dedi.