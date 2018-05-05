Erdoğan gibi İnce ve Akşener’in de Rize ile organik bağları bulunuyor.

AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize Güneysulu olduğu herkes tarafından bilinirken, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in Rize ile ailevi bağları pek bilinmiyor. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İnce’nin annesi Zekiye İnce’nin ailesinin Rize’nin Çayeli ilçesinden 1922 yılında Yalova’ya göç ettiği ve asıl köklerinin Çayeli ilçesi Büyükköy’e dayandığı öğrenilirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in eşi Tuncer Akşener’in de Rize Fındıklı ilçesi nüfusuna kayıtlı olması siyasette Rize faktörünü ortaya koyuyor.

Bu durum ise Rizeliler için gurur kaynağı oluyor. Rize’de işçi olarak çalışan Hüsnü Yunus Metin “Siyasette Rize faktörü yıllardır var. Geçmişten bugüne gelen bir sürü Rizeli siyasetçimiz var. Bu kadar siyasetçiye rağmen bakıldığında siyasetin Rize’ye bugüne kadar çok büyük hiçbir karı olmadı. Ülkemizde en fazla siyaset dönen ilin Rize olmasına rağmen, Rize’nin gelişmesi adına hiçbir katkı yok ama inanıyorum bir gün faydasını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Rize’de esnaflık yapan Ömer Kaya ise geçmişten bugüne Rize’nin yüksek bürokratlara alışık olduğunu dile getirerek “Cumhurbaşkanımız şuan nasıl ustalık dönemi yaşıyorsa Rize bu ustalık dönemini sürekli yaşıyor. Rize olarak tekrarlayan bir ustalık dönemimiz var. Bizim tabi oyumuz Rizeli Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı’na. Geçmiş dönemlerde de Mesut Yılmaz vardı, Meclis Başkanımız İsmail Karaman var, yine bir takım yüksek bürokratlarımız var. Yani biz Rizeliler olarak yüksek bürokratlara alışkın bir iliz. Bütün bunlara rağmen Rize’miz ne derece gelişmiş bunlar tartışılır. Bunları da siyasetçiler bir kendilerine sorsunlar” dedi.