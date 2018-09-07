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07 Eylül 2018 14:19

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde vatandaşlar kaymakamlarının gitmemesi için toplandılar

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde vatandaşlar ve muhtarlar, son kararnameyle Çamlıhemşin Kaymakamlığından, Malatya ili Kuluncak ilçesi kaymakamlığına atanan Okan Daştan’ın atamasının iptal edilip bir yıl uzatılması için Kaymakamlık önünde toplandılar.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde vatandaşlar kaymakamlarının gitmemesi için toplandılar

07 Eylül 2018 14:19


Cuma namazı çıkışında Çamlıhemşin Kaymakamlığı önünde toplanan vatandaşlar burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. İlçe halkı ellerindeki Türk Bayrakları ve üzerinde ‘’Kaymakamımızın kalmasını istiyoruz Başkan (Reis) sana güveniyoruz ‘’ yazılı pankart ile ilçe merkezine kadar yürüdüler.


Çamlıhemşin Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Kahan, kaymakamlarının Çamlıhemşin ilçesinde göreve devam etmesini istediklerini belirtti. Kahan ‘’Vicdanımızın sesini dinleyerek, kaymakamımızdan memnun olduğumuz için burada toplandık. Kaymakamımızın burada kalmasını istiyoruz. Köylülerimiz ve vatandaşlarımız tarafından çok sevilen bir kaymakamımız’’ derken, Ortayayla Köyü Muhtarı Bekir Altınoy ise, ‘’Derneğimizi toplanmasının amacı sadece demokratik hakkımızdır. Gitmemesi kabul görülürse sevineceğiz, kabul görmezse kaymakamımızı güzel bir şekilde uğurlayacağız. Devletimiz her zaman vardır. Bir Kaymakamımız gidecek, diğeri gidecek. Onurumuzla çalışıp yolumuza devam edeceğiz. Siyasi büyüklerimize ve bu kararı veren büyüklerimize de saygılıyız’’ ifadelerini kullandı.




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