Çayeli İlçe Kaymakamı Oğuz Şenlik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada proje kapsamında Çayeli’nde okuma-yazma bilmeyenin kalmayacağını ifade etti. İlçede açılan kurslar sayesinde okuma yazmayı öğrenen 3 kişiyi Umre’ye göndereceklerini, 10 kişiyi ise altınla ödüllendireceklerini bildirdi.

Kaymakam Şenlik yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli eşlerinin başlatmış olduğu Okuma-yazma seferberliği kapsamında açacağımız kurslar sayesinde Çayeli’mizde okuma-yazma bilmeyen kalmayacak! Okuma-yazma öğrenen vatandaşlarımızdan 3 kişiyi Kutsal Topraklara Umre’ye göndereceğiz. Başarılı olan kursiyerlerimizden 10 kişiyi altınla ödüllendireceğiz ve de Okuma-yazma öğrenen tüm kursiyerlerimizi Ayder gezisine götüreceğiz. Tüm çabamız güzel Çayelimiz için...” ifadelerini kullandı.