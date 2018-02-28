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28 Şubat 2018 12:59

Rize’nin Çayeli ilçesinde okuma-yazma öğrenen 3 kişi umreye gönderilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı ‘Okuma Yazma Seferberliği’ projesi kapsamında Rize’nin Çayeli İlçesi Kaymakamı Oğuz Şenlik, proje kapsamında okuma yazma öğrenen 3 kişiyi umreyle ödüllendireceklerini açıkladı.

Rize’nin Çayeli ilçesinde okuma-yazma öğrenen 3 kişi umreye gönderilecek

28 Şubat 2018 12:59


Çayeli İlçe Kaymakamı Oğuz Şenlik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada proje kapsamında Çayeli’nde okuma-yazma bilmeyenin kalmayacağını ifade etti. İlçede açılan kurslar sayesinde okuma yazmayı öğrenen 3 kişiyi Umre’ye göndereceklerini, 10 kişiyi ise altınla ödüllendireceklerini bildirdi.


Kaymakam Şenlik yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli eşlerinin başlatmış olduğu Okuma-yazma seferberliği kapsamında açacağımız kurslar sayesinde Çayeli’mizde okuma-yazma bilmeyen kalmayacak! Okuma-yazma öğrenen vatandaşlarımızdan 3 kişiyi Kutsal Topraklara Umre’ye göndereceğiz. Başarılı olan kursiyerlerimizden 10 kişiyi altınla ödüllendireceğiz ve de Okuma-yazma öğrenen tüm kursiyerlerimizi Ayder gezisine götüreceğiz. Tüm çabamız güzel Çayelimiz için...” ifadelerini kullandı.




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