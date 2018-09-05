Rize’nin fethinin 557. yıldönümü kutlandı

yılı düzenlenen programla kutlandı.

yılı düzenlenen programla kutlandı. Rize Belediyesi’nin organize ettiği etkinlik İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı

Kur’an-ı Kerim tilavet ile başlayan program, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Bay tarafından “Bir Tarihçi Gözüyle Rize’nin Fethi” konulu konferansla devam etti. Konferansın ardından ise Fatih Sultan Mehmet tarafından gerçekleştirilen Fetih’in tiyatro gösterisi sergilendi. Duaların edildiği Rize’nin Fethi programında Rize Valisi Erdoğan Bektaş ve Başkan Kasap tarafından Tarihçi Doç. Dr. Abdullah Bay’a çiçek ve plaket takdim edildi.