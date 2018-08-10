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10 Ağustos 2018 14:42

Rize’nin Pazar ve Ardeşen ilçesinde dün gece yağan yağmurun ardından selin tahribatı ortaya çıkıyor

Rize’nin Pazar ve Ardeşen ilçesinde dün gece etkili olan şiddetli yağışın oluşturduğu tahribat ortaya çıkıyor.

Rize’nin Pazar ve Ardeşen ilçesinde dün gece yağan yağmurun ardından selin tahribatı ortaya çıkıyor

10 Ağustos 2018 14:42


Pazar ve Ardeşen ilçelerinde etkili olan yağış dolayısıyla 15 köyde, yerleşim yerlerine yakın 40 noktada heyelan meydana gelirken, bu köylerin arasında en fazla zarar gören noktalardan biri Pazar ilçesi Irmak köyü oldu.


Irmak Köyü cami lojmanı çökme tehlikesi atlattı. Yücehisar Köyünde ise 3 ev boşaltıldı. Irmak ve Yücehisar köylerinin yanı sıra Derinsu, Şehitlik ve Handağı köylerinde aşırı yağışlar nedeniyle su baskını ve heyelanlar meydana geldi.


AK Panti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Pazar Kaymakamı Hamza Özbilgi ve İl Genel Meclisi Üyesi Rasim Çorbacı, heyelanlı alanlarda incelemelerde bulundu. Yücehisar Köyünde 3 ev heyelan tehlikesine karşı tedbir amaçlı boşaltılırken,Derinsu köyünde de heyelanlar nedeniyle ağır hasarların oluştuğu belirtildi. Bu arada özel idare ekipleri heyelan yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.



3 katlı ev heyelandan işte böyle kurtulmuş


Pazar ilçesine bağlı köylerdeki 5 evin yanı sıra Ardeşen’in köylerinde de 6 ev heyelan riski nedeniyle boşaltıldı. Heyelandan etkilenen 3 katlı bir ev yıkılmaktan son anda kurtulurken, ev tedbir amaçlı boşaltıldı.


Öte yandan Karayolları ekipleri de kontrollü olarak ulaşım sağlanan Ardeşen-Çamlıhemşin yolu ve Ardeşen-Tunca beldesi yolunda temizleme çalışmalarını ise sürdürüyor.




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