Rize'nin Sahil Otoparkı ve Toplu Taşıma Merkezi açıldı

RİZE (İHA) – Rize'de şehrin farklı noktalarında kontrolsüz olarak gelişi güzel konumlandırılan köy ve mahalle durakları problemi çözüldü. Duraklara ve toplu taşıma araçlarına düzen getirilerek Toplu Taşıma Merkezi ve Sahil Açık Otopark Projesi'nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, projenin açılışında yaptığı konuşmasında, “Şehrimizin toplu taşıma ve trafik sorununa çözüm getirecek şekilde ortaya koyduğumuz bu projeyi birlikte açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje ile toplu taşıma araçlarının ve duraklarının disiplin altına alınarak sistemli bir şekilde çalışmaları ayrıca trafik akışının rahatlaması amaçlanmıştır. Sahil dolgu alanında yaklaşık 29.000 m² alan üzerinde inşa edilen projede 69 araç peronu oluşturularak, 2 il, 11 ilçe, 12 mahalle 72 köy olmak üzere 95 ayrı hatta hizmet verilecektir” dedi.

Toplu taşımada yaşanılacak zorlukların vatandaşların hizmetine sunulan Rize Belediyesi Toplu Taşıma Merkezi'nin ücretsiz servis aracıyla ortadan kalktığını belirten Başkan Kasap, bas-geç yöntemine göre oluşturulan trafik lambasının kullanılacağını dile getirdi. Rize Belediyesi Toplu Taşıma Merkezi ücretsiz servis aracının hiç durmadan şehir merkezi ve toplu taşıma merkezi arasında ring atarak hizmet vereceğini açıklayan Başkan Kasap, “Vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve rahat bir toplu taşıma için özellikle yaşlı, engelli, hamile, kucağında çocuğu, elinde yükü olan bütün vatandaşlarımız için tahsis ettiğimiz otobüsümüz bulunmaktadır” diye konuştu.

Rize 700 araçlık yeni otoparkına kavuştu

Aynı zamanda 700 araçlık otoparkı vatandaşların hizmetine tesis ettiklerini belirten Başkan Kasap, bunların kolay olmadığını, ekip çalışması ile bir mücadele sonucu ortaya çıktığını ifade etti. Otoparkın şehrin trafik akışına faydalı olabilmesi aktif bir şekilde kullanması gerektiğini ifade eden Başkan Kasap, “Trafik ve ulaşım sorununa yönelik çalışmalarımızı art arda yaptık. Vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uyum noktasında gayret göstermelerini istiyoruz” dedi. Başkan Kasap, iki projenin maliyetinin yaklaşık 4 milyon lira olduğunu da sözlerine ekledi. Başkan Kasap, yakın zamanda hizmete sunulacak taksi dolmuşların açılışının yapılacağı müjdesini verdi.

Güneysu Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Davut Düzgün, böyle güzel bir projenin açılışına katılmanın mutluluğunu dile getirerek Toplu Taşıma Merkezi ve Sahil Açık Otopark Projesi'nin Rize'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından yapılan dua ile protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi yapılarak, açılışa katılan vatandaşlara belediye tarafından ikramlar sunuldu.