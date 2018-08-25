Diğer
Kategoriler
25 Ağustos 2018 17:21

Rize’nin sevilen atma türkücüsü trafik kazasında hayatını kaybetti

Rize’nin sevilen atma türkü sanatçısı Ahmet Çakar, geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Rize’nin sevilen atma türkücüsü trafik kazasında hayatını kaybetti

25 Ağustos 2018 17:21

Çakar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a söylediği atma türküyle beğeni toplamıştı.


Gece saat 02.00’de meydana gelen olayda, Rize’nin sevilen atma türkü sanatçısı 29 yaşındaki Ahmet Çakar’a ulaşamayan yakınları Çakar’ı aramaya başladı. Çakar’ın olaydan yaklaşık 14 saat sonra Pilavdağı Mahallesi Erzurum Caddesi üzerinde kendisinin kullandığı 53 AT 351 plakalı kiralık otomobille dereye uçtuğu tespit edildi. Olay yerine gelen 112 ve AFAD ekipleri Çakar’ı bulunduğu araçtan çıkarttı. Çakar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.



Külliyede atma türkü söylemişti


2016 yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri, Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri" adlı ödül törene Rizeli bir başka atma türkü sanatçısı Osman Efedioğlu ile katılan Çakar, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a atma türkü söyleyerek beğeni toplamıştı. "Belasını bulacak FETÖ’sü, PKK’sı" gibi ifadelerin yer aldığı türkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ve Kültür Bakanı Nabi Avcı tarafından da hayranlıkla dinlenmişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER RİZE HABERLERİ
RİZE HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç