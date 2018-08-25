Rize’nin sevilen atma türkücüsü trafik kazasında hayatını kaybetti

Çakar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a söylediği atma türküyle beğeni toplamıştı.

Gece saat 02.00’de meydana gelen olayda, Rize’nin sevilen atma türkü sanatçısı 29 yaşındaki Ahmet Çakar’a ulaşamayan yakınları Çakar’ı aramaya başladı. Çakar’ın olaydan yaklaşık 14 saat sonra Pilavdağı Mahallesi Erzurum Caddesi üzerinde kendisinin kullandığı 53 AT 351 plakalı kiralık otomobille dereye uçtuğu tespit edildi. Olay yerine gelen 112 ve AFAD ekipleri Çakar’ı bulunduğu araçtan çıkarttı. Çakar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Külliyede atma türkü söylemişti

2016 yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri, Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri" adlı ödül törene Rizeli bir başka atma türkü sanatçısı Osman Efedioğlu ile katılan Çakar, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a atma türkü söyleyerek beğeni toplamıştı. "Belasını bulacak FETÖ’sü, PKK’sı" gibi ifadelerin yer aldığı türkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ve Kültür Bakanı Nabi Avcı tarafından da hayranlıkla dinlenmişti.