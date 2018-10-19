Rize'nin tek kadın muhtarına plaket

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle düzenlenen programda ilin tek kadın muhtarı Nuriye Özbek'e bir plaket takdim etti.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, 2015 yılından bu yana kutlanmakta olan 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Rize Valiliğince organize edilen kutlama programı kapsamında merkez ilçede görev yapan köy-mahalle muhtarları ve ilçelerden gelen muhtarlar ile bir araya geldi. Törende 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucu göreve gelen ve Rize'deki tek kadın muhtar olan Fındıklı Çınarlı Köyü Muhtarı Nuriye Özbek'e bir plaket takdim edildi.

Rize Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mustafa Erbaş'ın konuşmasının ardından bir konuşma yapan Vali Bektaş, köy tüzel kişiliği ve mahalle yönetiminin başında bulunan ve seçimle iş başına gelen muhtarlığın tarihçesinin çok eskiye dayandığını belirterek, “Muhtarlar, seçimle iş başına gelen ilk kademe idarecilerimiz. Köy ve mahallelerimizde, halkımızla sürekli iç içe olan, onların sorunlarını ve ihtiyaçlarını en iyi bilen muhtarlarımız. Bu yönüyle, muhtarlarımız saygıyı hak ediyor. Devletimizde bu gerçeği görerek 19 Ekim gününü Muhtarlar Günü olarak ilan etti ve sosyal haklar konusunda da birçok iyileştirme yaptı” dedi.

Bu yıl Rize'de büyük çapta olmasa da iki ciddi afet yaşandığını belirten Vali Bektaş, “Rize'nin coğrafi şartlarını göz önüne getirdiğimizde, bu zor coğrafyada görev yapmanın zorluklarını hep birlikte yaşıyoruz. Bu yıl iki ciddi afet yaşadık. Çok şükür ki bu afetlerde zararımız büyük çapta olmadı. Zarar-ziyanın az olmasının en önemli nedeni, gerçekleştirdiğimiz alt yapı çalışmalarıdır. Biz muhtarlarımızın da görüşlerini dikkate alarak öncelikli ana altyapı çalışmalarını tamamlayarak ve afete maruz bölgelerin daraltılması gayreti içerisindeyiz. Bu yatırımları gerçekleştirirken zaman zaman anlayış farklılıkları yaşasak da bu ana kadar muhtarlarımızla işbirliği içerisinde yürüttüğümüz çalışmalardan memnunuz ve bu zor coğrafya ile gerek İl Özel İdaresinin gerekse diğer kamu kuruluşlarının imkanları ile hep beraber baş etmeye çalışıyoruz” diyerek tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Rize'deki tek kadın muhtar olan Fındıklı Çınarlı Köyü Muhtarı Nuriye Özbek'e bir plaket takdim eden Vali Bektaş, yerel seçimlerde kadın muhtarın sayısının artması temennisinde bulundu.