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Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Rize’de son 3 gündür etkili olan sağanak yağışlar, ilin yüksek kesimlerinde bulunan yaylalarda yerini kar yağışına bıraktı.

Rize'de son 3 gündür etkili olan sağanak yağışlar, ilin yüksek kesimlerinde bulunan yaylalarda yerini kar yağışına bıraktı.


Yurt genelini etkisi altına alan soğuk hava, Rize'nin yüksek kesimlerindeki yaylalarda kendini gösterdi. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı yaylada yer yer 35 cm'yi buldu. Kar yağışı dolayısıyla yayla merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.

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