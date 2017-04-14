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14 Nisan 2017 15:06

Saadet Partili Kalkandere Belediye Başkanı Yıldırım, referandumda "Evet" diyeceğini açıkladı

16 Nisan’da yapılacak olan referanduma 2 gün kala Saadet Partisi’nden aykırı bir ses yükseldi.

Saadet Partili Kalkandere Belediye Başkanı Yıldırım, referandumda

14 Nisan 2017 15:06

Referandum için "Hayır" kampanyası yürüten Saadet Partisi’nin Rize’nin Kalkandere ilçe belediye başkanı Kenan Yıldırım “evet” diyeceğini açıkladı.


Başkan Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ”Bu 18 maddeyi ben de okudum. Gerçekten ülkemiz açısından olması gerekenler diye düşünüyorum. Ülkemiz açısında çok büyük bir önem arz ediyor. Ülkemiz çok büyük badireler atlattı. İç ve dış güçler şuanda karşımızda. Güçlenmemizi istemiyorlar. Ben bu sistem değişikliğinin ülkemiz açısından iyi olacağını hayırlı olacağını düşünüyorum. Pazar günü yapılacak olan referandum da güçlü bir destek çıkacağına inanıyorum. İnşallah ülkemiz bu sistem değişikliğiyle çağ atlayacaktır” ifadesini kullandı.




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