Sağlık personeline ‘İletişim eğitimi’ verildi

Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ve Rize Devlet Hastanesi toplantı salonunda yapılan eğitimler, Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlem Bilir, Dr.Öğr.Üyesi Gökhan Demiral, Dr.Öğr.Üyesi Özcan Yavaşi, Araştırmacı Leyla Yılmaz Kanbur, Hemşire Selime Kabaoğlu , Psikolog Hediye Aktürk tarafından verildi.

Gerçekleşen eğitimlerde kriz, afet yönetimi ve doğru iletişim, ekip başarısını artırma ve iletişim, şikayet yönetimi ve iletişim, beklemenin psikolojisini yönetmek, zor hasta ve hasta yakınları ile doğru iletişim kurma, doğru iletişim teknikleri ve şiddet arasında ilişki, doğru triyaj ile şikayetlerin azaltılması, konsültasyonların istenmesinde doğru iletişimin rolü, istismar vakaları ile iletişim ve yönetimi, tıbbi tedavilerin kabul ve retleri esnasında sağlıklı iletişim kurma teknikleri, yaşamının sonunda olan hasta ve hasta yakınlarına yaklaşım gibi konularda bilgiler verildi.

Verilen eğitimlerle Acil Servislerde ağır şartlarda ve özveriyle çalışan acil servis personelinin iletişim becerilerini artırarak çalışma barışlarının üst düzeye çıkarılması planlanıyor. Acil olarak hastaneye başvuran hasta ve yakınlarının içinde bulundukları travmatik durumdan dolayı ajitasyona daha yatkın olmaları sebebiyle Acil Servis çalışanlarının şiddete daha çok maruz kaldığının göz önünde bulundurulması sonucu gerçekleştirilen “İletişim Eğitimleri”nin hasta ile çalışan arasındaki iletişimi güçlendirmesi hedefleniyor.