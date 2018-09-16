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Samet Aybaba: "İyi bir takımız ama artık kazanmamız lazım"

RİZE (İHA) – Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Çaykur Rizespor beraberliğinin ardından, "İyi bir takımız ama artık kazanmamız lazım" dedi.

RİZE (İHA) – Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Çaykur Rizespor beraberliğinin ardından, "İyi bir takımız ama artık kazanmamız lazım" dedi.


Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Bursaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, iyi bir takım olduklarını ama artık kazanmaları gerektiğini belirterek, “Oyuna iyi başladık. Zaten biz oynayarak kazanan bir takımız. Bunu da gerçekten 20-25 dakika çok iyi yaptık. Ne zaman ki 2. gol iptal oldu, o zaman takımda bir düşüş başladı. Kolay da değil; Rizespor'da değişiklik var, bir sürü de taraftar gelmiş. Takımlarını daha güçlü görmek istiyorlar. Onun da katkısıyla rakip bizden daha iyi oynamaya başladı. İkinci yarının son 20. dakikasında biz toparlanmaya başladık. Orada da topumuz direkten döndü. Eksiklerimiz var, onlara çalışacağız. İyi bir takımız ama artık kazanmamız lazım” şeklinde konuştu.

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