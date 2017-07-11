Şampiyonalara Rize’de hazırlanıyorlar

18-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında Samsun ilinde yapılacak olan 23. Yaz Deafolimpik Oyunları için Salarha Sporcu Kamp Eğitim Merkezi’nde kampta olan İşitme Engelliler Judo Milli Takımını ile 18-23 Temmuz 2017 tarihlerinde Slovakya’da düzenlenecek Akarsu Kano U23 ve Gençler Dünya Şampiyonası öncesinde Salarha Sporcu Kamp Eğitim Merkezi’nde kamp yapan Akarsu Kanosu Milli Takımı’nı ziyaret edip başarılar dileyen Rize Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, sporcular ile öğlen yemeğinde bir araya geldi.

Şampiyonlara katılacak olan Milli Takımı sporcuları ile sohbet eden Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, sporculara başarılar diledi.

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Rize Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, kamp hakkında bilgiler vererek “İki farklı branşta kamp yapan milli sporcularımız ileriki tarihlerde iki büyük ve önemli organizasyona katılacaklar. Biz de kendilerine başarılar dilemek için ziyarette bulunduk. Milli Takımlarımız Rize’deki kamp ortamından çok memnunlar Salarha Sporcu Kamp Eğitim Merkezimiz 3 yıldır hizmet vermekte olup bir çok kez milli takım kamplarına ev sahipliği yaptı. Bundan sonrada Milli takımlarımıza İnşallah ev sahipliği yapmaya devam edecek. İşitme Engelliler Judo Milli takımımız ile Kano Milli takımlarımızın inşallah bu kamp sonrasında katılacakları Şampiyonalardan dereceler alacaklarına şampiyonluklar getireceklerine inanıyorum” dedi.

Ziyaret Rize Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile Milli takım sporcu kafilelerinin günün anısına çektirdikleri hatıra resmi ile sona erdi.