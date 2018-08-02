» Selden Beldesi Zarar Gören Belediye Başkanı Sosyal Medya Hesabından Böyle Yardım Istedi
02 Ağustos 2018 12:48
Selden beldesi zarar gören Belediye Başkanı sosyal medya hesabından böyle yardım istedi
Rize’de son iki gündür etkili olan şiddetli yağışlardan en fazla zarar gören yerler arasında yer alan merkeze bağlı Muradiye Beldesi’nin Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, şiddetli yağış sonrası sosyal medya hesabından ‘’Allah’ım yardım et batıyoruz’’ yazılı paylaşımda bulundu.
Yağışlar Rize’nin Muradiye beldesinde sele dönüşmesiyle birlikte belediye başkanı sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşımı yaptı. Başkan Süreyya Balcı fotoğrafın açıklamasına ‘’ Allah’ım yardım et batıyoruz’’ yazdı.