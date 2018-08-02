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02 Ağustos 2018 12:48

Selden beldesi zarar gören Belediye Başkanı sosyal medya hesabından böyle yardım istedi

Rize’de son iki gündür etkili olan şiddetli yağışlardan en fazla zarar gören yerler arasında yer alan merkeze bağlı Muradiye Beldesi’nin Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, şiddetli yağış sonrası sosyal medya hesabından ‘’Allah’ım yardım et batıyoruz’’ yazılı paylaşımda bulundu.

Selden beldesi zarar gören Belediye Başkanı sosyal medya hesabından böyle yardım istedi

02 Ağustos 2018 12:48


Yağışlar Rize’nin Muradiye beldesinde sele dönüşmesiyle birlikte belediye başkanı sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşımı yaptı. Başkan Süreyya Balcı fotoğrafın açıklamasına ‘’ Allah’ım yardım et batıyoruz’’ yazdı.




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