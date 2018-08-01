Selden son anda kurtulan motosikletçiler o anları anlattı

Çamlıhemşin ilçesi Palovit Şelalesi bölgesinde öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağışlar sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan altında kalmaktan son anda kurtulan 3 motosikletli ilçe merkezine inerek, konaklayacaklarını otele yerleşti. Hazindak Yaylası’nda dönüşe geçtiklerinde şiddetli yağışının bastırdığını belirten motorcu Korhan Köklü, yağışlar nedeniyle yolu kısa olan Palovit Şelalesi yolunu kullandıklarını dile getirdi. Dönüş yolunda üç arkadaşının geçtikten sonra bir anda heyelanın meydana geldiğini vurgulayan Köklü, "Ağaçlar devrilirken biz hızla geçtik. Arkadaşlarımızın mahsur kaldığını düşünürken onlarda bizim sele kapıldığımızı düşünmüş. Yol yapım çalışmasındaki kepçe operatöründen yardım isteyerek jandarmayı çağırdık. Telefonun çektiği anda bizi aradılar. Büyük bir tehlike atlattık. Jandarma gelerek yardımcı oldu. Bir motorumuz mahsur kaldı. Yarın yol açma çalışması tamamlanırsa almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Ayder Yaylası’nın yolu trafiğe açıldı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki turizm merkezi Ayder Yaylası yolu derelerin taşması sonucu bir süre trafiğe kapanırken, karayolları ve Çamlıhemşin Belediyesi ekipleri yaptıkları çalışmada yolu trafiğe açtı. Şiddetli yağışından ardından yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Ayder Yaylası’na enerji hattında meydana gelen hasar nedeniyle elektrik verilemezken, yaylaya gelen ekiplerin nakil hatlarındaki tamir çalışmaları devam ediyor. Ulaşımda güçlük çeken bazı turistlerin geri dönmek zorunda kaldığı gözlenirken, yetkililer şiddetli yağış ve heyelanlara karşı uyarılarda bulundu.