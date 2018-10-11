Servet Yardımcı: "Rusya maçı öncesi güzel bir provaydı"

A Milli Takım'ın Rize'de Bosna Hersek ile oynadığı golsüz biten hazırlık maçının ardından stat çıkışında açıklama yapan TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Rusya maçı öncesi güzel bir prova olduğunu dile getirdi.

TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, karşılaşma sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Benim için tarihi bir gece, Milli Takımı'mızı Rize ile buluşturduk. Zaten bizim misyonumuz Milli Takımı'mızı diğer şehirlerle buluşturup, coşkuyu ve tutkuyu daha ileriye taşımak. Galibiyet ikram etmek isterdik ama olmadı maalesef ama Milli Takımımız'da o ışığı gerçekten gördük. Rusya maçı için de iyi bir prova oldu. Pazar günü inşallah Rusya'dan iyi bir neticeyle dönüp iddiamızı sürdürmüş oluruz” dedi.

Osman Aşkın Bak: "Harika bir maçtı"

Oynanan milli maçla Rize'nin güzel bir atmosfer yaşadığını dile getiren Gençlik ve Spor eski Bakanı ve Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, “Rize olarak A Milli Futbol Takımı'mızı şehrimizde misafir etmekten büyük mutluluk duyduk. Seyircimizde tribünleri doldurdu, güzel bir atmosfer vardı. Tabi bu bir hazırlık maçı. Rusya ile oynayacağımız maç öncesi güzel bir mücadele oldu, keyifli anlar oldu. Rize güzel bir atmosfer yaşadı. Futbol Federasyonu'muza ve yönetimine bu maçı Rize'ye verdikleri için teşekkür ediyoruz. Milli Takım'ın Rusya maçını dört gözle bekliyoruz. Son İsveç maçında güzel bir dönüş yaptılar. Harika bir maçtı, inşallah Rusya maçında da bunu tekrarlarlar ve grubunda liderliği yakalar” ifadelerini kullandı.

Öte yandan A Milli Takım yarın Rize'den Trabzon'a gidecek. Buradan da Rusya maçı için Soçi'ye hareket edecek.