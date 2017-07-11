Sıcaktan bunalan Rizeliler derelere akın etti

Rize’de son günlerde etkisini arttıran sıcak havalar vatandaşları bunalttı. Kent sakinleri ile dışarıdan tatil için memleketine gelen Rizeliler, denizin yanı sıra merkeze bağlı Askoroz Çayı’na akın etti. Bölgede ikinci sürgün yaş çay hasadının başlamasıyla çay bahçelerinde bunalan vatandaşlar çareyi yakınlarında bulunan akarsu ve derelere girmekte buldu.

Rize merkeze bağlı Çorapçılar Mahallesi’nde yaşayan Sedat Papaker (40) serinlemek amaçlı girdiği derede alabalık yakalamayı da ihmal etmedi. Mahallesinde bulunan gençlerle beraber akarsuya giren Papaker, kayaların diplerini eşeleyerek alabalık yakaladı.

Havaların sıcak olmasından yakınan Sedat Papaker, "Deniz daha sıcak olduğundan dolayı bizler de bu akarsulara gelip serinliyoruz. Hava sıcaklığı nemle beraber 40 dereceyi buluyor. Buna insan bedeninin dayanmasına imkan yok. Boşta kaldığımız vakitlerde serinlemek için kendimizi Askoroz Deresi’ne bırakıyoruz" ifadesini kullandı.

Derede alabalık yakalamasını değerlendiren Papaker "Bu benim yaşam tarzım hem serinlerim hem de balığımı yakalarım. Bazen kayaların diplerinde balıklar yuva yapıyor. Ben de suyun dibinde onları eşeliyorum ve yakalıyorum. Ellerim doluysa ağzıma koyarım ve bir tava balıkla eve dönerim" dedi.

Fatih Papaker isimli genç ise serinlemek için derelere geldiklerini ifade ederek “Havalar sıcak olduğu için gelip serinleyebiliyoruz. Çok güzel yerlerimiz var.Deniz bizlere hem uzak hemde daha sıcak. Bu dere ise soğuk ve daha sağlıklı olduğundan dolayı buraya gelip serinlemeyi tercih ediyoruz" diye konuştu.