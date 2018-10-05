Şiddetli yağışlar sonrası taştığı iddia edilen şelale berrak görüntüsü ile dikkat çekiyor

Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi'nin bölgede etkili olan şiddetli yağışlar sonrası taşarak çamur aktığını gösteren görüntülerin eski görüntüler olduğu ortaya çıktı.

Meteoroloji tarafından Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısının verilmesinin ardından Rize ve ilçelerinde yağış etkili oldu. Yağışın ardından Ağaran Şelalesi'nin debisinin yükselmesiyle birlikte çamur akması görüntüleri gündeme düştü. Ağaran Şelalesi çevresinde bulunun işletme yetkilileri ise görüntülerin eski tarihlerde çekildiğini, son günlerde şelaleden akan suyun görüntüsünde ve debisinde bir değişiklik olmadığını söylediler. İşletme yetkilisi, gündeme düşen görüntüleri çeken kişinin şelalenin hemen yanındaki işletmenin sahibi olduğunu ve şu anda il dışında olduğunu belirtti.

Ağaran Şelalesi çevresindeki bir işletmenin yetkilisi Engin Mutlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada şelale ve çevresinde olumsuz bir durumun olmadığının altını çizdi. Mutlu, "Gündeme düşen görüntü ve fotoğraflar geçtiğimiz aylara aittir. Şu anda şelalemizde ve çevresinde hiçbir sorun yoktur. Gündemdeki videoyu çeken işletmemizin sahibi zaten şu anda il dışında. Şelalemiz çok güzel. Şelalenin coşkun ve köpüklü akmasının tam zamanı. Her şey yerinde ve sakin şu anda'' dedi.

Çevredeki bir başka işletme sahibi Recep Yıldırım ise, "Bugün gündemdeki videoyu televizyonlarda gördük. Dün ve bugün burada o şekilde bir yağış ve olay olmamıştır. Vatandaşlarımız rahatlıkla gelip, şelalemizi ziyaret edebilirler. Dere taşması yoktur. Vatandaşlarımız tedirgin olmasın'' diye konuştu.