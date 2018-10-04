Sokak kedileri için ev tuttular

Rize'de çeşitli meslek guruplarından 5 kadın bir araya gelerek sokakta kalan ve annelerinden ayırılmış kedi yavrularına bakabilmek için ev kiraladı.

Kiraladıkları evin odalarını kedilerin doğum günlerine göre ayıran hayvan sever 5 kadın, annesinden ayrı kalmış kediler için de onlara bakması için kedi yetiştirdi. Yetiştirdikleri kedi annesiz yavrulara süt annelik yaparak onları hayatta tutmak için mücadele veriyor. Her odasında onlarca farklı kedinin büyüdüğü evde aynı zamanda sakat kediler de dinlenme fırsatı yakalıyor. Kliniklerde tedavi edilen kediler için kiralanan bu ev bir rehabilitasyon merkezi haline geldi.

Rize Hayvan Hakları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Behice Yasemin Tuzcu, sokakta annelerinden uzak kaldığı için yaşam savaşı veren kedileri bulup kiraladıkları bu 4 odalı evde baktıklarını dile getirdi. Tuzcu “Birlikten kuvvet doğar düşüncesiyle bir araya geldik. Problemli hayvanlar var örneğin bebekler var. Annesiz bebekler var gerek annesi ölmüş gerekse işte ne diyeyim merhametsiz insanlar tarafından annelerinden ayrılıp bir çuvala konulmuş, bir kenara konulmuş bebek yavruları var. Bunlar gerek köpek gerek kedi yavruları oluyor. Bu gördüğünüz evi tutarak, kedi yavruları için bir araya geldik. 40'ın üzerinde bebek kedimiz var. Annesiz, yetim bebekleri alıyoruz, burada büyütmeye çalışıyoruz. Gerek biberonla, bazen gördüğünüz gibi bir nar kızımız var. O yaklaşık 2 aydır burada kendisi sakattı geldiğinde kendi bebekleri doğdu ama yaklaşık 50 üzerinde bebek emzirdi. Buradan sahiplendirme yapıyoruz kedi isteyenlere. Büyüttüğümüzde kendini hayatını kavurur pozisyona gelenleri de uygun yerlere bırakmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tuttukları evin giderleri olduğunu, bu giderleri ise bağışlarla karşıladıklarını, buradan ise bahçeli bir eve taşınmak için arayış içerisinde olduklarını belirten Tuzcu “Burası Rize merkezde 5. kat, gördüğünüz gibi bir daire. Buraya hani çok yüksek olmasa da bir kira veriyoruz sonuç olarak. Bunların oldukça fazla giderleri var, bunların hepsi mama, meme, süt, ilaç, tedavi giderleri var. Çoğu zaten yetim olduğu için hastalıklı büyüyorlar, anne sütünden uzak oldukları için bunları bağışlarla yapıyoruz, mümkün olduğu kadar cebimizden karşılamaya çalışıyoruz. Yardımseverlerden yardım bekliyoruz” dedi.