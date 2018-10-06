Sokakta kalp krizi geçiren Gürcü çay işçisi hayatını kaybetti

Rize'nin Pazar ilçesinde sabah saatlerinde sokak ortasında kalp krizi geçiren Gürcistan uyruklu çay işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Pazar'da çay işçisi olarak çalışan Gürcistan vatandaşı, bugün sabah 06.30 sıralarına eşini otobüsle Gürcistan'a uğurladıktan sonra Bulvar Caddesi'nde yürürken bir anda yere düştü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri Gürcü vatandaşın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaldığı evde yapılan aramada kalp ilaçlarına rastlanan ve kimliğine ulaşılamayan Gürcistan vatandaşı çay işçisinin cenazesi Kaçkar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.