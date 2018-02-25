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25 Şubat 2018 17:40

Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Tetiş Yapı Elazığspor: 1

TFF 1.

Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Tetiş Yapı Elazığspor: 1

25 Şubat 2018 17:40

Lig’in 24. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Tetiş Yapı Elazığspor’u konuk etti. Mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar


12. dakikada sol kanattan Mehmet Uslu’nun ortasında ceza sahası içinde Samudio kafayla topu ağlarla buluşturdu. 1-0


27. dakikada Recep Niyaz’ın ceza sahası dışı sağ çaprazından sert şutunda kaleci Ahmet Sabri kurtardı.


37. dakikada Samudio’nun kaleci Ahmet ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda pasını Koray’ı çıkardı. Bu oyuncunun şutunda savunma meşin yuvarlağı kornere attı.


56. dakikada Da Silva’nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Murat’ın kafa vuruşunda top auta çıktı.


90. dakikada Tetiş Yapı Elazığspor penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Hora, topu ağlara yolladı. 1-1



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Özgüç Türkalp xxx, Engin Erdem xxx, Mehmet Emin Tuğral xxx


Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Ramos xxx, Mehmet xxx, Recep xxx, Saadane xxx, Samudio xxx (Turgut Doğan dk. 88 ?), Süleyman xx (Oğulcan dk. 72 xx), Koray xxx, Orhan xx, Abdullah x (Lincoln dk. 46 x), Vedat xx


Yedekler: Kaya, Cihan, Robin, Galip, Özgür, Ümit, Furkan


Teknik Direktörü: İbrahim Üzülmez


Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri xx, Alpaslan xx (Mertahan Caner dk. 47 xx), Elmar xx, Hora xxx, Diarra xxx, Mehmet xx, Murat xxx, Canberk xxx, Muhamed xx (Kadir dk. 56 xx), Orhan xxx, Da Silva xx (Sezgin dk. 90+3 ?)


Yedekler: Ahmet, Nana Darko, Adem, Fatih Serkan, Ali Fırat, Emre, Halil İbrahim


Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar


Goller: Samudio (dk. 12), (Çaykur Rizespor), Hora (dk. 90 pen.) (Tetiş Yapı Elazığspor)


Sarı kartlar: Ramos, Recep, Samudio, Gökhan, Saadane (Çaykur Rizespor), Alpaslan, Diarra, Murat, Mertcan Caner (Tetiş Yapı Elazığspor)




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