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24 Ağustos 2018 20:09

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 3.

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

24 Ağustos 2018 20:09

haftasında Çaykur Rizespor evinde BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Özer Hurmacı’nın şutunu savunma uzaklaştırdı.


18. dakikada Jasmin ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Gökhan kurtardı.


32. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Umar’ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.


41. dakikada Musa Çağıran, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Mustafa Sönmez xxx, Serkan Çimen xxx


Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Robin xx, Brabec xx, Saadane x (Jach dk. 35 x), Samudio xx, Ali xx, Fink xx, Musa xx, Umar xx, Mehmet xx, Vedat x


Yedekler: Samir, Traore, Talbi, Abdullah, Mustafa, Oğulcan, Süleyman, Koray, Orhan


Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez


BB Erzurumspor: İbrahim x, Egemen xx, Leo xx, Taylan x, Özer xx, Arsen xx, Tolga xx, Emrah xx, Ridge xx, Lokman xx, Jasmin x


Yedekler: Hakan, Ghislain, Lennart, Da Santos, İbrahim, Hakan, Sefa, Osman, Erhan, Kone


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak




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