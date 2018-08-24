Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

haftasında Çaykur Rizespor evinde BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Özer Hurmacı’nın şutunu savunma uzaklaştırdı.
18. dakikada Jasmin ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Gökhan kurtardı.
32. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Umar’ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
41. dakikada Musa Çağıran, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Mustafa Sönmez xxx, Serkan Çimen xxx
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Robin xx, Brabec xx, Saadane x (Jach dk. 35 x), Samudio xx, Ali xx, Fink xx, Musa xx, Umar xx, Mehmet xx, Vedat x
Yedekler: Samir, Traore, Talbi, Abdullah, Mustafa, Oğulcan, Süleyman, Koray, Orhan
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
BB Erzurumspor: İbrahim x, Egemen xx, Leo xx, Taylan x, Özer xx, Arsen xx, Tolga xx, Emrah xx, Ridge xx, Lokman xx, Jasmin x
Yedekler: Hakan, Ghislain, Lennart, Da Santos, İbrahim, Hakan, Sefa, Osman, Erhan, Kone
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak