haftasında Çaykur Rizespor evinde BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Maç golsüz sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Jaroslaw Jach’in vuruşunda meşin yuvarla direğin yanında dışarı çıktı.
73. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Mustafa Saymak’ın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
88. dakikada Robin Yalçın’ın ceza sahası çizgisi üzerinde çektiği şutu kalecide kaldı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Mustafa Sönmez xxx, Serkan Çimen xxx
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Robin xxx, Brabec xx, Saadane x (Jach dk. 35 xx), Samudio xx, Ali xx, Fink x (Orhan dk. 52 x), Musa x (Mustafa dk. 69 x), Umar xxx, Mehmet xx, Vedat xx
Yedekler: Samir, Traore, Talbi, Abdullah, Oğulcan, Süleyman, Koray, Orhan
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
BB Erzurumspor: İbrahim xx, Egemen xx, Leo xx, Taylan xxx, Özer x (İbrahim dk. 73 x), Arsen xx (Erhan dk. 64 x), Tolga xxx, Emrah x (Dos Santos dk. 90 ?), Ridge x, Lokman xx, Jasmin xx
Yedekler: Hakan, Ghislain, Lennart, Hakan, Sefa, Osman, Kone
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Sarı Kartlar: Jasmin (BB.Erzurumspor), Samudio (Çaykur Rizespor)